"Они (ели — ИФ) будут декорированы разноцветными шарами, звездами и светящимися гирляндами", — сказал Бирюков, которого цитирует телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

Бирюков напомнил, что всего к новогодним и рождественским праздникам в городе установят более 4 тыс. объемных декоративных конструкций, в том числе световые тоннели и арки.

"На Поклонной горе уже появился гигантский светомузыкальный шар", — подчеркнул заммэра.

По его словам, для новогоднего украшения используется современное энергосберегающее оборудование на светодиодах.

"Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях", — добавил Бирюков.