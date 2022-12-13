Заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в рамках своей рабочей поездки на Сахалин во вторник встретился с резидентами туристической ТОР "Горный воздух" и ознакомился с реализацией их инвестпроектов в Южно-Сахалинске.

"У подножия горы Красная появится туристический кластер. Инвестор "Мантера-Групп" возведёт гостиницы на 1660 номеров — под строительство уже определён участок площадью 101,3 га. Инвестор построит подвесную канатную дорогу гондольного типа, новые горнолыжные трассы, системы оснежения, рестораны, кафе, выполнит благоустройство территории", — говорится в сообщении.

Протяженность "канатки" составит почти 2 км. Приступить к строительству объектов компания планирует в 2023 году и завершить их — в 2024 году.

"Канатная дорога позволит спортсменам и любителям активного отдыха быстрее перемещаться по горнолыжному комплексу и опробовать больше трасс на обеих горах горнолыжного курорта "Горный воздух" (канатные дороги на "Горном воздухе" действуют на горах Большевик и Красная — ИФ)", — отмечает пресс-служба.

По ее данным, московский гостиничный девелопер ООО "Антерра" создаёт в западной части России и на Дальнем Востоке бренд оздоровительных отелей "Грин Флоу" и планирует построить в Южно-Сахалинске отель с термальным комплексом рядом со спорткомплексом "Динамо" у подножия горы Большевик.

Объем инвестиций в эти два проекта не уточняется.

Ранее сообщалось, что две сахалинские компании "Хилл Топ" и "Большевик" уже приступили к строительству двух гостиничных комплексов (на 150 номеров и 216 номеров) у подножия горы Большевик и на ее средней площадке.

"Согласно мастер-плану развития горнолыжного курорта, до 2026 года планируется ввести 1,2 тыс. новых гостиничных номеров", — отмечает пресс-служба.

Сейчас на "Горном воздухе" (на горах Большевик и Красная — ИФ) функционируют 19 горнолыжных трасс различного уровня сложности общей протяженностью 35 км, из них 5 трасс сертифицированы для проведения международных соревнований. К 2030 году планируется увеличить протяженность трасс до более 80 км, акцент делается на продвинутых горнолыжников и сноубордистов, сообщает пресс-служба. Количество канатных дорог к 2030 году собираются увеличить с нынешних пяти до семи.

На ТОР "Горный воздух", созданной постановлением правительства РФ от 17 марта 2016 года, сегодня зарегистрирован 31 резидент. Объём инвестиций по соглашениям составляет 26,8 млрд рублей, из них более 11,1 млрд рублей уже вложены в проекты. Создано 941 рабочее место из планируемых 2 тыс.

Как сообщалось, в результате реализации проектов на Сахалине должен появиться современный горнолыжный курорт, всесезонный центр спорта и туризма.