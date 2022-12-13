"Сумма поступлений (по курортному — сбору — ИФ) за 11 месяцев 2022 года составила более 47,6 млн рублей, что уже превысило сумму поступлений за 2021 год на 1,4 млн рублей", — сказал Ворошилов.

По его словам, развитие курортно-туристической отрасли во многом зависит от качества инфраструктуры, которая требует постоянного обновления и содержания.

"Одним из эффективных инструментов, который способствует этому, является эксперимент по развитию курортной инфраструктуры — курортный сбор", — отметил глава города.

По итогам заседания общественного совета города в этом году на средства курортного сбора благоустраиваются летний кинотеатр на площадке между гротом Дианы и скульптурой "Орел", а также сквер "Подкова" с фонтаном в микрорайоне "Белая Ромашка".

"Открытия обновленных летнего кинотеатра и сквера станут приятными событиями для жителей и гостей курорта. Курортный сбор помогает делать Пятигорск еще более привлекательным и комфортным для горожан и отдыхающих", — подчеркнул Ворошилов.

Кроме того, он отметил, что продолжается работа по формированию туристской навигации. В районе бювета №1 установлена туристическая карта курорта. В ближайшее время в Нагорном парке в районе Китайской беседке будет установлена еще одна. Также планируется установка еще пяти аналогичных туристических карт в местах пересечений турпотоков.

Карты устанавливают, чтобы дать отдыхающим больше информации о значимых местах города, достопримечательностях и пешеходных маршрутах, а также оставить положительные впечатления от пребывания на курорте.

Госдума в ноябре приняла в третьем, окончательном чтении закон, расширяющий территорию проведения эксперимента по взиманию курортного сбора с туристов. Срок эксперимента продлен до 31 декабря 2024 года.