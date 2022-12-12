"Мы видим, что примерно 70 млн взрослых россиян в 2022 году выезжали за пределы своего региона хотя бы на одну ночь. Когда мы говорим о путешественниках, мы говорим о том, что человек выехал и провел в каком-то регионе ночь. Примерно 86% путешествовали только по России, 2% — только за рубежом, и примерно 12% — и по России, и за рубежом. Это на основе наших данных Big Data за 11 месяцев текущего года", — сказал он, выступая на пленарной сессии в рамках XIX съезда Российского союза туриндустрии (РСТ).

Он пояснил, что большие данные формируется на основе данных о предпочтениях 65 млн пользователей сервисов оператора.

Среди путешественников 55% женщин и 45% мужчин, наиболее активно путешествуют россияне в возрасте 35-44 года, их доля достигает 29%. На втором месте по активности туристы в возрасте старше 55 лет с долей 26%.

Среди регионов РФ, по опросу пользователей, наиболее популярны Краснодарский край, Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область. При этом, как показывают Big Data, в список наиболее популярных входят также Воронежская и Ростовская области, через которые проезжают туристы.

По данным МТС Travel, за рубеж в 2022 году выезжали около 10 млн туристов. Среди самых популярных направлений – Турция, Казахстан, Белоруссия, Абхазия, Египет, ОАЭ.

Мельников сообщил также о росте популярности поездок выходного дня по России. Примерно 43% путешественников совершали короткие поездки на 1-3 дня на выходные. При этом в длинные поездки по России выезжали 17%, а только за рубеж — 4%.

"На мой взгляд этот тренд будет расти. Как мы знаем, не так много вариантов, кроме как по России, остается для коротких поездок", — пояснил Мельников.

Примерно 42% россиян в этом году хотя бы раз выезжали в путешествия по России на автомобилях.

По прогнозам Ростуризма, по итогам 2022 года число путешествий россиян по России составит 61 млн, что позволит приблизиться к результатам допандемийного 2019 года, когда было совершено 65 млн поездок.