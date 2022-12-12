"Я бы обратился еще раз к Российскому союзу туриндустрии (РСТ) и поставил вопрос о том, чтобы фондами персональной ответственности на 2024 год начали уже заниматься сейчас. Либо они были бы ограничены по сумме взноса, как ранее было до 250 млн рублей в год. Либо было бы освобождение, которое сейчас функционирует", — сказал он во время выступления на XIX съезде РСТ.

Как отметил Сирченко, туроператор FUN&SUN ежегодно платил практически 400-500 млн рублей в фонд персональной ответственности.

"Сейчас, если бы не было освобождений от этой обязанности, я даже не представляю, как складывалась бы ситуация", — рассказал он.

В марте этого года Ростуризм освободил туроператоров по выезду от взносов в фонды "Турпомощи" до конца 2023 года. Правило также распространяется на взносы, по которым было принято решение о переносе срока уплаты из-за пандемии коронавируса (распоряжения правительства РФ от 15 апреля 2021 года и от 29 января 2022 года).