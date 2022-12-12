"В связи с ограничением полетов российских компаний за рубеж дефицит надо компенсировать, расширив возможности иностранных авиакомпаний летать по тем направлениям, по которым не могут летать российские. Не зависимо от паритета. Если этого не сделать, то выездной туризм будет испытывать серьезные ограничения", — сказал он во время выступления на XIX съезде РСТ.

Кроме того, Сирченко отметил, что и на внутрироссийских направлениях необходимо поддерживать здоровую конкуренцию между чартерными и регулярными рейсами.

"Из-за ограничений наши авиакомпании не полетели за рубеж и внутри страны образовался переизбыток внутренней перевозки. Тогда авиакомпании стали предлагать нам заменить чартеры на блоки мест практически по той же цене, по которой мы запускали чартеры. Если такая тенденция будет продолжаться, то это хорошая такая здоровая конкуренция. Но надо довести до конца дело с субсидированием блоков мест, причем как на авиа-, так и на железнодорожной перевозке", — заключил он.