"Главгосэкспертиза согласовала проект реставрации обелиска городу-герою Севастополю. Работы начнутся уже в этом году, завершить проект планируют за 2023 год", — говорится в сообщении.

Проект включает реставрацию самого обелиска, подпорной стены с барельефами и благоустройство смотровой площадки.

Обелиск является объектом культурного наследия регионального значения и одним из символов города. Поручение по его реставрации давал президент в 2017 году, отмечается в сообщении.

Обелиск на мысе Хрустальный был открыт 3 ноября 1977 года в честь вручения Севастополю ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". Монумент представляет собой стилизованную композицию штыка и паруса, символизирующую боевое содружество армии и флота в годы Великой Отечественной войны. Он установлен на стилобате площадью около 1200 кв. метров, его высота — почти 60 метров.

По данным правительства Севастополя, с 1987 года в результате воздействия моря, а также ошибок строителей при замене материала анкеров плиты из альминского камня начали разрушаться. Появились большие сколы в плитах облицовочного камня, которые падали с большой высоты на смотровые площадки. Это создало опасность для посетителей, и территория была огорожена.