"12 декабря вблизи деревни Гряды Волоколамского городского округа спилили главную новогоднюю ель, которая украсит Соборную площадь Кремля", — говорится в сообщении.

Всего на установку у Московского Кремля было предложено 62 кандидатуры, в шорт-лист попали 37 из них. Специальная комиссия выбрала дерево, растущее вблизи деревни Гряды в Волоколамском городском округе.

Возраст ели составляет 95 лет, высота — 27 метров, диаметр ствола — 56 сантиметров, размах веток — 10 метров. Отправка на Соборную площадь Кремля запланирована на 14 декабря.

Кремлевскую ель традиционно выбирают по стандартам — у нее должны быть ровный ствол, "пушистые" ветки, высота — от 25 метров и возраст до 120 лет, а также возможность удобного к ней подъезда, чтобы не пострадали соседние деревья. Дерево должно быть правильной пирамидальной формы кроны, с равномерным, насыщенным окрасом хвои, без сухих и сломанных ветвей.

Как сообщалось, отправка ели на Соборную площадь Кремля состоится 14 декабря.