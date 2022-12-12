По данным спасателей, двое мужчин 9 декабря отправились в поход в район хребтов Ажек и Алек. Утром 11 декабря один из них остался в эко-поселении "Ажек", где и находится на данный момент, а другой ушел в сторону горы Семеновский Шпиль через хребет Алек, он должен был к исходу дня выйти в городскую черту, но связи с ним нет до сих пор.

"Для поисково-спасательных работ с базы ЮРПСО МЧС выехали две смены спасателей: одна группа начнет поиск в районе хребта Ажек, другая с хребта Алек. Также самостоятельный поиск организовал друг туриста, который изначально и позвонил в МЧС", — отмечается в сообщении.

Туристы не регистрировались в спасательных службах.