"Юмшанов приступил к обязанностям 12 декабря. Ранее он занимал должность заместителя гендиректора "Кавказ.РФ ", курировал правовой блок, а также вел контроль и мониторинг инвестпроектов", — говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что с 2018 по 2020 годы Юмшанов возглавлял прокуратуру Пермского края. Работу в надзорном ведомстве завершил в связи с выходом на пенсию по выслуге лет.

Прежний глава корпорации Хасан Тимижев остается в компании в должности исполнительного директора и продолжит работу по развитию особых экономических зон.

Основным акционером "Кавказ.РФ" является министерство экономического развития РФ. В правительстве России СКФО курирует вице-премьер Александр Новак.