Она напомнила, что в последние годы въездной туризм переживает тяжелый кризис, связанный с остановкой авиасообщения с зарубежными странами.

"Три года назад мы пережили пик въездного туризма после Чемпионата мира по футболу: к нам ехали иностранные туристы, многие компании принимали и обслуживали большие потоки из-за рубежа. Вот уже три года мы пытаемся выйти из тяжелой ситуации, оставшись наедине со своими лизинговыми платежами за автобусы, с командой гидов, водителей автобусов, которые в итоге пересели на фуры. Многим компаниям удалось сохранить себя, они продолжают функционировать, вернулись во внутренний туризм, занимаются приемом в Москве, Петербурге, Казани и других регионах", — рассказала эксперт, выступая на пленарной сессии в рамках XIX съезда Российского союза туриндустрии (РСТ).

По ее словам, принимающие туроператоры возлагают большие надежды на введение в России системы электронных виз для иностранных туристов.

"Для нас недавно радостным событием стало поручение президента о подготовке профильными министерствами решения вопроса с электронными визами и даже безвизового въезда. Для нас это было неожиданно. И тут появился оптимизм. Мы очень надеемся, что к весне снимут ограничения в Юго-Восточной Азии. Уже сейчас идут запросы оттуда, и я думаю, что при облегчении визовой ситуации в России у нас будет возможность возродиться", — подчеркнула Левченко.

"Есть Индия, Китай, Турция, куда россияне ездят без виз, а они едут к нам, оплачивая 120 евро за каждую визу. Этот вопрос нуждается в срочных решениях, так как уже весной мы могли бы иметь значительные потоки иностранных туристов", — добавила она.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Госсовета по развитию туризма во Владивостоке в сентябре поручил правительству до 1 июня 2023 года подготовить предложения по установлению безвизового режима для поездок в РФ иностранцев, в том числе с туристическими целями, без учета принципа взаимности.

Также к указанному сроку должны быть подготовлены предложения по увеличению срока действия многократной туристической российской визы и по возобновлению действия единой электронной визы для граждан иностранных государств, не включенных в перечень недружественных стран. Также к указанному сроку должны быть подготовлены предложения по увеличению срока действия многократной туристической российской визы и по возобновлению действия единой электронной визы для граждан иностранных государств, не включенных в перечень недружественных стран.

Система выдачи электронных виз гражданам 52 стран должна была заработать в России в январе 2021 года, но ее введение было отложено из-за пандемии.