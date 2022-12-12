Проект соответствующего приказа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 9 декабря и в настоящее время проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

Для российских авиакомпаний все тарифы повышаются поэтапно.

Размер сбора за взлет-посадку (включая стоянку воздушных судов на аэродроме) определен в 692 рубля за тонну максимальной взлетной массы (МВМ) в период по 31 декабря 2023 года. Согласно информации на сайте аэропорта, на 1 декабря 2022 года этот сбор составляет 460 рублей. Таким образом, он вырастет в 1,5 раза.

На период с 1 января по 31 декабря 2024 года утверждено увеличение сбора за взлет-посадку до 844 рублей за тонну МВМ, затем с 1 января по 31 декабря 2025 года — до 903 рублей, в 2026 году — до 959 рублей, в 2027-м — до 992 рублей.

Сбор за стоянку воздушного судна останется на уровне 5% от сбора за взлет-посадку и, таким образом, вырастет с 23 рублей до 34,6 рубля в 2023 году. Затем в 2024 году он вырастет до 42,2 рубля, в 2025 году — до 45,15 рубля, в 2026-м — до 47,95 рубля, в 2027-м — до 49,6 рубля.

Сбор за обеспечение авиационной безопасности утвержден в размере 793 рубля за тонну МВМ в период по 31 декабря 2023 года. На начало декабря этого года показатель составляет 525 рублей. Таким образом, сбор вырастет на 51%. В 2024 году размер сбора определен в 997 рублей, в 2025-м — 1,052 тыс. рублей, в 2026-м — 1,166 тыс. рублей, в 2027-м — 1,175 тыс. рублей.

Тариф за обслуживание пассажиров на внутренних воздушных линиях вырастет с 149,3 рубля за взрослого пассажира до 353 рублей (в 2,4 раза) на период до 31 декабря 2023 года. С 1 января по 31 декабря 2024 года он будет составлять 495 рублей, в 2025-м — 521 рубль, в 2026-м — 570 рублей, в 2027-м — 583 рубля.

Тариф за обслуживание пассажиров на международных воздушных линиях возрастет менее значительно: с 216,7 рубля за взрослого пассажира до 217 рубля на период до 31 декабря 2023 года. Далее, с 1 января по 31 декабря 2024 года он увеличится до 230 рублей, в 2025-м — до 240 рублей, в 2026-м — до 279 рублей и в 2027-м — до 286 рублей.

Сборы и тарифы для иностранных перевозчиков приказом ФАС установлены едиными на весь период до конца 2027 года. Так, сбор за взлет-посадку (включая стоянку воздушных судов на аэродроме) составит $15 за тонну МВМ (сейчас — 460 рублей), за авиабезопасность — $18 (525 рублей), за предоставление терминала — $5 (163 рубля).

Международный аэропорт "Владикавказ" (входит в состав холдинга "Новапорт") — единственный аэропорт республики Северная Осетия-Алания, входит в перечень аэропортов федерального значения. В ноябре 2022 года аэропорт завершил строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий площадью более 5 тыс. кв. метров, увеличив пропускную способность терминала в 1,5 раза, до 500 пассажиров в час. Пассажиропоток аэропорта в 2021 году вырос на 45% по сравнению с предшествующим годом и составил 705,783 тыс. человек.