"В планах у нас не менее 50 ресторанов по году. Это центр России, Москва, Сибирь и в сторону Востока", — сказал он.

По его словам, до 2026 года сеть планирует нарастить количество точек более чем до 1 тыс. с нынешних 840. При этом Говор уточнил, что это будут собственные рестораны компании. "Если будут предложения от людей, которые хотели бы иметь франшизу где-то на каких-то территориях, мы это будем рассматривать в дополнение нашей стратегии", — отметил он.

Увеличение количества ресторанов заложено в проекте стратегии компании до 2026 года, которую планируется утвердить до 20 декабря, сказал Говор, отметив, что официально представлять документ компания не планирует.

Генеральный директор "Вкусно — и точка" Олег Пароев сказал, что стратегия предусматривает "довольно значительный" объем капзатрат, не назвав при этом его размера. Он отметил, что, прежде всего, капзатраты будут финансироваться из денежного потока компании, но привлечение банковских кредитов также не исключается.

Пароев также рассказал, что стратегией предусмотрено наращивание доли сети "Вкусно — и точка" среди основных конкурентов (KFC и Burger King). Сейчас доля Вкусно — и точка" среди конкурентов составляет более 55%. В целом же три компании занимают 90% рынка быстрого питания, уточнил гендиректор компании.

В ходе пресс-конференции, говоря о планах международной экспансии, Говор соообщил, что в компанию поступали обращения от непризнанных республик (например, Абхазии) об открытии ресторанов на их территориях. "Есть вопросы. Мы все для этого делаем — для того, чтобы туда зайти. Но это не так просто. По крайней мере, от нас это сейчас не зависит, это из-за внешней политики", — сказал владелец сети. Он подчеркнул, что о выходе на новые российские территории сейчас речи не идет.

Работа на рынке Казахстана для компании невозможна из-за договоренностей с McDonald's, сказал Говор. "Что касается Казахстана и где находится McDonald's... При подписании документов, которые я подписывал с головной корпорацией, я не имею права там находиться с новым брендом", — пояснил он.

Что касается перспектив выхода на рынок Белоруссии, компания предложила "условия намного лучше, чем у них были с McDonald's", сказал Говор. Пока обсуждение вопроса приостановлено. "Наше предложение остается в силе, мяч на стороне белорусской стороны", — сказал Пароев.