"Аэродромные службы очистили от снега взлетно-посадочную полосу. Первые самолеты уже совершили посадку, готовится их обратный вылет. Но аэропорт работает по фактической погоде, так как не исключен новый обильный снегопад", — сказала Грицун.

Если ситуация с непогодой не ухудшится, то аэропорт постепенно войдет в штатный режим работы, добавила она.

В понедельник утром "Храброво" был закрыт и-за сильного снегопада. Не смогли совершить посадку и ушли на запасной аэродром различные рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска и других городов.