"Транспортная система Петербурга переживает большие изменения... Сегодня мы даем старт тактовому движению пригородных поездов. Первое направление — Пушкин и Павловск", — приводятся слова губернатора Александра Беглова в сообщении.

Отмечается, что новый маршрут востребован у местных жителей и туристов.

Тактовое движение организовано в рамках развития Петербургского транспортного узла. В рамках проекта в дополнение к существующему графику на линию добавлены дополнительные поезда.

В утренние и вечерние часы электрички будут курсировать с десятиминутным интервалом. В остальное время интервал между поездами составит 15 минут.

Время в пути будет варьироваться от 32 до 38 минут.

В перспективе на этом направлении будут обновлены подвижной состав и остановочные пункты. Также планируется внедрить единый проездной билет в городском и железнодорожном пригородном транспорте.

Тактовое движение — организованное движение попутно следующих поездов, отправляющихся с начальной станции через одинаковые интервалы времени.