"Сегодня воздушная гавань не работает из-за ограничения полетов в ряде регионов в связи с проведением специальной военной операции. Тем не менее работы по реконструкции ведутся согласно графику. В рамках реализации проекта будет построена взлетная полоса, которая сможет принимать любые типы самолетов", — процитировали в пресс-службе регионального правительства губернатора Александра Богомаза.

Собеседник агентства также отметил, что модернизация аэропорта имеет большое значение для региона. Благодаря эффективной бюджетной и финансовой политике, правительство Российской Федерации одобрило Брянской области инфраструктурный проект по реконструкции аэропортового комплекса. На эти цели региону выделено 3,6 млрд рублей.

"Ещё шесть лет назад аэропорт "Брянск" был банкротом, и были все основания для того, чтобы он перестал существовать. Но из Брянска полетели самолеты по многим направлениям", — отметили в пресс-службе.

Международный аэропорт "Брянск" способен принимать самолеты третьего и четвертого классов, включая Ил-76, Ту-154 и Boeing-737. Рейсы из Брянска выполняют авиакомпании "Азимут", "РусЛайн", "ИрАэро", S7 Airlines. Владельцем аэропорта является региональный департамент промышленности, транспорта и связи.