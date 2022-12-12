В понедельник компания выполнила первый рейс по маршруту Ереван-Екатеринбург-Ереван.

Полеты запланированы один раз в неделю по понедельникам. С 29 декабря добавится второй рейс — по четвергам.

В сообщении отмечается, что полеты из "Кольцово" в Ереван востребованы, за 11 месяцев этого года на направлении обслужено около 44 тыс. пассажиров. В столицу Армении из "Кольцово" выполняется семь рейсов в неделю четырьмя авиакомпаниями. Так, согласно расписанию на сайте аэропорта, из Екатеринбурга в Ереван также летают "Аэрофлот", Red Wings и Flyone Armenia.

ООО "Ширак Авиа", согласно сайту компании, зарегистрировано в Армении в 2019 году, в 2021 году получило свидетельство эксплуатанта и статус авиакомпании. Она выполняет полеты, в том числе, из Еревана в Москву, Нижний Новгород, Новосибирск, Уфу.