"Недавно в комитете мы внесли поправки в постановление №1073. Многие туроператоры сталкивались с невозможностью исполнения обязательств по заграничным турам во время пандемии. Сейчас мы эту поправку внесли. Мы проголосуем, и я думаю, что все будет позитивно. У правительства будет возможность продлить мораторий для тех туроператоров, которые попали в сложную ситуацию", — рассказал он во время выступления на XIX съезде Российского союза туридустрии (РСТ).

В свою очередь, как уточнил глава ассоциации туроператоров "Турпомощь", вице-президент РСТ Александр Осауленко, поправки по постановлению будут приняты во вторник, 13 декабря.

"Цифры по долгам у всех разные. Кто-то говорит 3-4 млрд, мы в своем письме говорим о 10 млрд, кто-то называет 2 млрд. Но в потребительских конфликтах, которые были за последние 5 лет на нашем рынке долги исчислялись миллионами и сотнями миллионов, и уже это взывало бурю негатива, клеймили рынок. Поэтому сегодня нам также следует ожидать достаточно серьезную бурю потребительских конфликтов по всей России", — отметил он.

В октябре глава Ростуризма Зарина Догузова сообщала, что долг перед туристами по турам, отмененным из-за пандемии и после 24 февраля составляет около 10 млрд рублей. Из них долги по отмененным ковидным турам составили менее 3 млрд, а все остальные – санкционные.