"Пулково" на запасной аэродром принимает пять рейсов по метеоусловиям Калининграда", — сказал собеседник агентства.

Сам петербургский аэропорт работает в штатном режиме, однако сложные метеоусловия привели к изменению расписания.

"Сложные метеоусловия: сильный боковой ветер и ливневые осадки в виде снега. Решение о посадке принимается командирами воздушных судов в зависимости от метеоминимумов. (...) Есть отклонения от расписания", — сообщили в пресс-службе.

На текущий момент, согласно онлайн-табло "Пулково", на вылет задержаны порядка 20 рейсов в различных направлениях с 08:55 до 16:40.

Как сообщалось, по прогнозам синоптиков, непогода сохранится в Петербурге до конца дня, продолжится снегопад, к ночи осадки могут стать более интенсивными. Усиливается ветер, который сохранится до вечера. На утро порывы достигали 12-15 м/с, в акватории Невской губы и Финского залива — до 15-20 м/с.