"Памятник представляет собой отлитую из бронзы фигуру Ярослава Мудрого на гранитном постаменте. Общая высота монумента составляет около 3,7 м", — уточнили в пресс-службе.

Памятник работы новгородского скульптора Сергея Гаева установлен у нового университетского корпуса на берегу реки Волхов. Монумент украшен чеканкой и гравировкой. На постаменте есть изображение совы, являющейся символом мудрости. Рядом с памятником установлены 5 бронзовых барельефов с информацией о жизни князя.

Имя Ярослава Мудрого, правившего на новгородской земле в XI веке, новгородскому вузу присвоили в 1995 году. Тогда же новгородское студенчество получило собственный праздник — Ярославов день. В 2012 году в главном корпусе университета установили бюст князя.

Государственный университет является крупнейшим вузом в регионе. В его институтах и колледжах обучаются более 13 тыс. человек.