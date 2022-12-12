"Рынок восстанавливается. С июля впервые за последние два года у нас начали вступать в ассоциацию "Турпомощь" компании, которые хотят заниматься международным выездным туризмом. Если в прошлом году за 9 месяцев у нас туроператоров, которые не вели международную туристическую деятельность выездную, было порядка 200 с лишним, то сегодня это 76 компаний. Это говорит о том, что рынок постепенно восстанавливается. Будем надеяться, что этот тренд уже не на сохранение, а на развитие будет продолжаться, и мы приложим к этому максимум усилий", — сказал он, выступая на XIX съезде РСТ.

Осауленко добавил, что в марте для россиян было открыто 7 стран, сейчас — более 30. В 2023 году может быть открыт Китай, который до пандемии был одним из популярных выездных туристических направлений в России.

По данным Росстата, с января по сентябрь россияне совершили 17,4 млн поездок за рубеж, это почти на 14% больше, чем за тот же период годом ранее.

Внеочередной XIX съезд объединения проходит в понедельник в Цифровом деловом пространстве в Москве при поддержке комитета по туризму столицы.