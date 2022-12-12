Как сообщается на сайте ГЖД, несколько пассажирских поездов дальнего и пригородного следования были задержаны на участке Арзамас-Канаш 10 и 11 декабря по техническим причинам вследствие погодных условий.

"В настоящее время на Горьковской железной дороге с задержкой 5 часов следует поезд N51 сообщением Ижевск — Нижний Новгород, свыше 4 часов — поезд N15 сообщением Челябинск-Москва, свыше 3 часов Москва — Улан-Удэ, свыше 2 часов — поезд N71 сообщением Чебоксары-Москва", — говорится в сообщении.

С задержкой свыше 1 часа следуют поезда N112 сообщением Москва — Круглое Поле и N6723 сообщением Нижний Новгород — Казань.