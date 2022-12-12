Уманский родился в Москве в 1980 году, окончил Российскую международную академию туризма (РМАТ). С 1998 года занимал различные посты в компании "Алеан", специализирующейся на внутреннем туризме и имеющей собственную систему бронирования отелей онлайн.

Съезд также избрал новый состав правления РСТ.

Российский союз туриндустрии — крупнейшее общественное объединение в сфере туризма в России, созданное в 1993 году. Представляет интересы более 3 тысяч туроператоров, турагентств, отелей, санаториев, страховых, транспортных, консалтинговых компаний. Союз имеет региональные представительства и представителей в 50 субъектах РФ, а также 26 представителей в зарубежных странах.

Внеочередной XIX съезд объединения проходит в понедельник в Цифровом деловом пространстве в Москве при поддержке комитета по туризму столицы.