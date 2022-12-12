"Аэродром в связи с продолжающимся снегопадом закрыт предварительно до 12:30 (местного времени). Взлетно-посадочная полоса очищается от снега для обеспечения необходимого коэффициента сцепления и осуществления безопасной посадки воздушных судов", — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что не смогли совершить посадку и ушли на запасной аэродром различные рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Минска.

По данным пресс-службы, авиакомпании, рейсы которых задержаны или отменены, организуют предоставление воды, питания и размещение в гостинице.