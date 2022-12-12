"Пассажиропоток, который мы прогнозируем по итогам года, превысит 9 млн пассажиров, включая перевозки поездами и экспресс-автобусами 9-9,5 млн пассажиров", — сказал Акимов журналистам в понедельник.

"В сравнении с 2021 годом мы идем чуть ниже по ж/д части, но за счет того, что был запущен автобусный маршрут, мы в целом идем выше", — добавил он.

В прошлом году общий пассажиропоток "Аэроэкспресса" составил 8,9 млн человек, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. Таким образом, в этом году перевозки вырастут в диапазоне 1-7%.

"На будущий год у нас достаточно оптимистичные прогнозы, но в целом наш пассажиропоток полностью коррелирует с пассажиропотоком аэропортов", — отметил Акимов.

Сейчас в парке компании 11 двухэтажных поездов швейцарского производителя Stadler и семь одноэтажных составов, разработанных "Демиховским машиностроительным заводом". Также компания оперирует автобусным парком. По словам Акимова, в перспективе рассматривается обновление автобусов, в том числе за счет капремонта.

Отвечая на вопрос, планирует ли "Аэроэкспресс" повышать тарифы для пассажиров с нового года, он сказал: "В текущем году индексация в пределах параметров, установленных Минэкономразвития, была проведена. Сейчас дополнительных решений по индексации у нас нет".

"Аэроэкспресс" занимается доставкой пассажиров поездами и автобусами в аэропорты Москвы. Компания имеет собственные терминалы в аэропортах "Шереметьево" и "Домодедово".