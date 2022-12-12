"Челябинская область предлагала добавить в Демидовский маршрут также их территории, в том же Кыштыме Демидовы тоже оставили определенный исторический след. Это было бы масштабно", — сказал он.

Как сообщалось, в настоящий момент автобусный маршрут проходит через свердловские города Екатеринбург, Невьянск, Верхние Таволги и Нижний Тагил — протяженность нового направления составляет 329 км.

Ионин уточнил, "Демидовский маршрут" в будущем планируется дополнить железнодорожным форматом.

Ранее сообщалось, что туристический маршрут был впервые запущен в Свердловской области 10 июня, он рассчитан на три дня и две ночи. В ходе программы туристы знакомятся с промышленными объектами начала XVIII века и современными производствами. Кроме того, им представляют тагильский поднос и производство изделий из керамики, а также гастрономические специалитеты области.