"Прогноз об ожидаемом количестве туристов на предстоящих новогодних каникулах сделал министр культуры и туризма области Андрей Ермак. По его расчетам в регион приедет порядка 57-58 тыс. туристов. Но возможно, что и больше", — сказали в пресс-службе.

В Минтуризме регионе отметили, что на сегодня этот прогноз учитывает уже забронированное количество мест размещения на новогодние праздники. Эта бронь пока составляет 75%. Однако, данная цифра будет постепенно увеличиваться. При этом основной рост новых бронирований последует после 20 декабря, пояснили в пресс-службе.

"Отслеживают потенциальные туристы не только прогноз погоды на первую неделю нового года, но и культурно-развлекательные мероприятия, которые уже намечены. И в этом вопросе им будет куда сходить и что посмотреть, как в областном центре, так и в приморских курортах. Более двухсот праздничных мероприятий пройдут в это время. К примеру, уже с 22 декабря начнет работать новогодняя ярмарка на острове Канта в Калининграде", — заключил собеседник агентства.