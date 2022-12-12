На внутренних маршрутах было перевезено 700,8 тыс. пассажиров, на международных — 72,3 тыс. человек. Всего за 11 месяцев это года выполнено 4 тыс. 403 рейса, перевезли 619 тонн грузов и почты.

"География полетов с января по ноябрь насчитывала 21 направление, рейсы по которым выполнялись 13 авиакомпаниями. Самыми популярными направлениями, помимо Москвы и Санкт-Петербурга ,стали Баку, Минеральные Воды, Ош, Сочи и Актау", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент из астраханского аэропорта доступны также прямые регулярные рейсы в Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Пермь, Самару, Тюмень, Уфу и Челябинск.