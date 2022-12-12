По данным управления, 40-летний житель Краснодарского края во время полета курил сигареты в туалетной комнате самолета. После прибытия 9 декабря воздушного суда в Екатеринбург, он был задержан и доставлен в дежурную часть линейного отдела МВД в аэропорту "Кольцово".

В отношении мужчины были составлены два протокола об административном правонарушении по ч.1 ст. 6.24 КоАП РФ (нарушение установленного законом запрета курения в помещениях и на объектах) и ч.6 ст. 11.17 КоАП РФ (невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна).

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по УрФО, по первому протоколу мужчине назначен штраф в 500 рублей, второй еще находится на рассмотрении.