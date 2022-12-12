"Мы планируем продолжить деятельность на рынке страны и работаем над восстановлением работы ресторанов. Наша компания является крупным работодателем, и мы хотим дальше развивать бренд, который относительно недавно вышел на казахстанский рынок. Текущие геополитические ситуации сказываются на нас, так как мы международный бренд. Поэтому наша цель — продолжить деятельность в соответствии со всеми требованиями и процедурами и дальше развиваться", — сказал Машанов, слова которого приводит пресс-служба Национальной палаты предпринимателей (НПП) "Атамекен".

По данным пресс-службы, комитет технического регулирования и метрологии министерства торговли и интеграции Казахстана провел совещание по проблемным вопросам McDonald's с участием представителей госорганов, бизнеса и национальных компаний.

"Компания в лице Машанова обратился к предпринимателями с предложением по развитию местных поставщиков на фоне текущей геополитической ситуации. (Казахстанские производители поддержали международный бренд и готовы к сотрудничеству по импортозамещению", — говорится в сообщении пресс-службы.

"Со следующей недели и до конца года к нам будут прибывать грузы из дальнего и ближнего зарубежья. Процесс таможенной очистки, по имеющемуся опыту, к сожалению, зачастую занимает длительное время и длится вплоть до одной рабочей недели. Просим оказать поддержку в максимальном ускорении процесса", — сказал Машанов.

Как сообщалось, сеть McDonald's с 18 ноября временно приостановила работу всех своих ресторанов в Казахстане из-за ограничений в местных поставках. Сеть объединяет 24 заведения в Алма-Ате, Астане, Атырау, Актюбинске, Кустанае и Караганде.

В конце ноября заместитель премьер-министра — министр торговли и интеграции республики Серик Жумангарин заявил, что временная приостановка работы сети ресторанов McDonald's в Казахстане связана с перестройкой цепочки поставок продукции, компании предложена помощь для решения этого вопроса.

При этом он отметил, что приостановка деятельности McDonald's в республике не связана с расследованием в отношении бизнесмена Кайрата Боранбаева, который является франчайзи McDonald's в Казахстане, Белоруссии и нескольких регионах России.

Боранбаев был арестован в Казахстане в марте 2022 года по подозрению в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе. В сентябре Агентство по финмониторингу объявило о завершении расследования дела. По данным ведомства, Боранбаев и ряд других лиц в 2019 году через подконтрольную компанию похитили средства госкомпании QazaqGaz (ранее "КазТрансГаз") при поставках газа. Похищенные средства в размере 14,5 млрд тенге в последующем легализованы под видом распределения и выплаты дивидендов от якобы законной предпринимательской деятельности. Причиненный ущерб в ходе расследования возмещен в полном объеме.

55-летний Боранбаев — один из богатейших людей Казахстана, родственник первого президента страны Нурсултана Назарбаева: дочь Боранбаева была замужем за внуком Назарбаева Айсултаном.