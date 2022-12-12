"Мы реализовали сложный и уникальный проект: реконструкция аэродрома проходила в условиях действующего аэропорта. Разработанная нами совместно с генеральным подрядчиком технология реконструкции взлетно-посадочной полосы в перерывах между полетами позволила без существенных ограничений выполнить все запланированные рейсы", — отметил исполнительный директор аэропорта Роман Бочков, слова которого приводятся в сообщении.

Все работы велись в вечернее и ночное время. В рамках проекта реконструкции аэродрома произведено усиление искусственных покрытий ВПП, рулежных дорожек, перрона с организацией 15 мест стоянок воздушных судов и площадкой обработки противообледенительной жидкостью. Кроме того, установлены курсовой и глиссадный радиомаяки, светосигнальное оборудование ОВИ-1 с обоих курсов посадки, а также реконструирована водосточная сеть и построены очистные сооружения.

Генподрядчиком выступало ООО "Уренгойдорстрой".

После проведения реконструкции аэропорт Новый Уренгой может принимать без ограничений современные пассажирские воздушные суда типа Boeing 737-800 и транспортные самолеты типа Ан-124.

Ранее сообщалось, что в начале текущего года аэропорт получил сертификат соответствия аэродрома, что дало возможность эксплуатировать обновленную взлетно-посадочную полосу в полном объеме.

В пресс-службе аэропорта "Интерфаксу" уточнили, что в течение года проводился третий этап реконструкции аэродрома: были доделаны часть перрона, магистральная рулежная дорожка, а также две рулежных дорожки.

В январе 2018 года ООО "Уренгойаэроинвест" (входит в "Аэропорты регионов") победило в конкурсе на реконструкцию аэропорта Нового Уренгоя в рамках концессии. Объекты аэропорта переданы в аренду инвестору на 30 лет, а затем должны быть возвращены в собственность округа. Проект включает строительство нового пассажирского терминала и реконструкцию аэродрома. Объем инвестиций в реализацию проекта превышает 12 млрд рублей.

Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявлял, что официальный запуск нового терминала аэропорта Нового Уренгоя состоится уже в этом году. А через несколько лет авиаузел может стать международным, когда удастся достичь планки в 1,5 млн обслуженных пассажиров в год (за январь-ноябрь этого года пассажиропоток впервые достиг показателя 1 млн человек).

Аэропорт Нового Уренгоя построен в 1980 году, является крупнейшим авиатранспортным узлом в ЯНАО, обслуживает более 50% всех авиаперевозок округа. По данным ЕГРЮЛ, 100% акций аэропорта принадлежат департаменту имущественных отношений ЯНАО.

Под управлением "Аэропортов регионов" находятся десять аэропортов: Екатеринбурга, Самары, Нижнего Новгорода, Саратова, Ростова-на-Дону, Нового Уренгоя, Петропавловска-Камчатского, Благовещенска, Оренбурга и Тобольска.