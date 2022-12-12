"У нас есть еще месяц-полтора, чтобы найти финансирование. Первый этап экспедиции: Владивосток – СМП – Екатеринбург. Нужно будет дойти до Тобольска, там поднять лодку на трале и привезти в Екатеринбург", — объяснил "Интерфаксу" автор идеи и организатор Николай Паньков, уточнив, что если они хотят успеть в столицу Свердловской области к празднованию 300-летнего юбилея в августе 2023 года, то отплыть из Приморья им нужно до первых чисел июня.

Как отметил Паньков, по пути яхтсмены посетят Курильские острова и у них существует задумка устроить концерт уральских музыкантов на острове Онекотан, на котором расположен двухъярусный вулкан Креницына. Он представляет собой потухший вулкан, а в его жерле расположен еще один.

По словам Панькова, вторая часть экспедиции состоит в том, что путешественникам придется подняться из Екатеринбурга до Северного ледовитого океана, затем дойти до Мурманска, а оттуда в Санкт-Петербург.

Есть и следующие этапы, но об их реализации говорить пока рано. В частности, путешественники хотят миновать Атлантику, обойти Канаду и Аляску с севера, выйти в Тихий океан, достичь Китая и острова Ява, после чего маршрут лежит через Индийский океан и Красное море. Далее по планам опять Санкт-Петербург или Азовское море. Оттуда яхта должна пройти по рекам, озерам и каналам до Перми. Там ее снова вытащат на сушу и доставят в Екатеринбург.

Команда уже подобрана. В нее входят три экипажа, общее количество – 18 человек. На сложных участках, — например, на Дальнем Востоке и северах, — к экипажам будут присоединяться местные специалисты, имеющие солидный опыт работы в конкретных водах. По возрасту основной костяк команды – люди 35-40 лет. Но есть и 60-70-летние, а также молодые – до 25 лет.

Сама яхта, как говорит Паньков, является уникальной. Ее корпус сделан из военного авиационного титана. Построили судно в Екатеринбурге в 1993 году. Впрочем, так получилось, что долгое время она простояла на задворках, будучи не востребованной, и лишь в 2021 году попала в руки Панькова и его товарищей.

Для реализации первого этапа экспедиции, по словам яхтсмена, нужно порядка 50 млн рублей, о привлечении которых он ведет переговоры со спонсорами. Это средства на дооснащение яхты, на зарплату команде, на аренду резервного сопровождающего судна, на съемки документального фильма.

Раньше Паньков был предпринимателем, но потом покинул бизнес и последние два года за свой счет обустраивает яхту.

"Сложно жить, но мечта дает силы. Иногда нет денег, переходишь на гречку. У окружающих отношение, в основном, скептическое. Не все осознают, какой это грандиозный проект. Зато в парусном сообществе относятся с пониманием. Те, кто постарше, у виска пальцем крутят, конечно. Но такие же как мы — поддерживают", — резюмирует он.