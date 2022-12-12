В частности, на маршруте Петербург-Хельсинки в период с 14 декабря по 10 января добавится ещё одно ежедневное отправление в каждую сторону.

"Из Петербурга он будет отправляться в 7:45, а из Хельсинки — в 14:00. Пассажирам в этот период будет доступно два утренних отправления из Петербурга (первое в 6:15) и два дневных из Хельсинки (другое — в 15:15). Всего в новогодний период у нас будет 5 рейсов в день на финском направлении в каждую сторону", — сказала она.

Кроме того, по словам Арефьевой, из Петербурга в Таллин с 20 декабря по 8 января планируется запустить 19 дополнительных рейсов. В настоящее время Lux Express отправляет 5 рейсов в день в каждую сторону.

На направлении Петербург — Рига (Латвия) перевозчик продолжит выполнять один прямой рейс в день в обе стороны. Отмечается, что у пассажиров с иностранным гражданством или ВНЖ (вид на жительство) также есть возможность добраться до столицы Латвии на автобусах с пересадкой в Таллине.

"На рейсы Lux Express из Петербурга в Прибалтику и Финляндию уже выкуплено 43% билетов на период новогодних праздников — с 24 декабря по 8 января. Каждую неделю число приобретенных билетов увеличивается. Так, на первой неделе декабря на рейсы в новогодние праздники было куплено на 17% больше билетов, чем в последнюю неделю ноября", — добавила Арефьева.

Lux Express Group основана в 1992 году и является оператором международных автобусных экспресс-линий. Компания обслуживает около 50 международных маршрутов. В частности до введения коронавирусных ограничений перевозчик осуществлял рейсы из Санкт-Петербурга в Таллин, Вильнюс, Ригу, Тарту и Хельсинки, а также из Москвы в Таллин и Ригу.