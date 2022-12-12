"Гостиничный комплекс "Большевик" уровня 5 звезд будет состоять из 13 гостевых домов площадью от 250 до 350 квадратных метров каждый, а также гостиницы на 216 номеров. Комплекс буден полностью готов в 2025 году", — говорится в сообщении.

На средней площадке горы Большевик его возводит сахалинская компания ООО "Большевик", о стоимости комплекса не сообщается.

Второй пятизвездочный гостиничный комплекс возводится у подножия горы Большевик. Здесь будет 150 номеров, несколько десятков из которых класса "люкс" и один президентский. В гостинице расположатся водно-оздоровительный комплекс, два ресторана, фитнес-центр, караоке-центр, массажный салон. Его строительством занимается сахалинское ООО "ХиллТоп", которое является резидентом территории опережающего развития ТОР "Горный воздух". Объем инвестиций в этот проект составит 3,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба.

"Это будет один из первых отелей такого уровня в Южно-Сахалинске. При этом инвестор отмечает, что стоимость номера будет относительно невысокой. Комплекс сдадут в 2025 году", — сообщает пресс-служба.

"Мы заложили фундаменты нескольких гостиниц в этом году, продолжим это делать в следующем. Все это делается для развития туризма", — цитирует пресс-служба слова губернатора региона Валерия Лимаренко.

Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО "Большевик" зарегистрировано в январе 2006 года в Южно-Сахалинске с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Его бенефициаром является Чэй Ген Дек (гражданин РФ).

ООО "Хилл Топ" зарегистрировано в апреле 2018 года в Южно-Сахалинске с уставным капиталом 10 тыс. рублей, его бенефициар, он же и генеральный директор, — Хюн Док Су (гражданин РФ).

Обе компании занимаются деятельностью гостиниц и прочих мест для временного проживания.