"Причины произошедшего устанавливаются. В случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", — сообщили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре сообщили, что ликвидация последствий происшествия и соблюдение прав пассажиров аэропорта поставлены на контроль.

Ранее в соцсетях появилась информация, что в терминале B "Шереметьево" сработала пожарная сигнализация, после чего помещение оказалось залито водой. На видео, появившемся в телеграм-каналах, видно, как по полу терминала текут потоки воды.