«Празднование прибытия 10-миллионного туриста было организовано министерством туризма и спорта Таиланда, чтобы поддержать возрождение экономически важной туристической отрасли после более чем двухлетнего спада, вызванного коронавирусом. Торжества прошли в аэропортах Бангкока, Паттайи, Пхукета, Чиангмая, Утапао, островов Краби и Самуй», — пишет издание.

Как отмечается, все аэропорты посетили высокопоставленные чиновники. А премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча встретил в аэропорту Бангкока Суварнабхуми двух пассажиров рейса авиакомпании Saudi Arabian Airlines, прилетевших из Эр-Рияда. Они получили по 200 тыс. бат (360 тыс. рублей) как 10-миллионные туристы, посетившие Таиланд с начала года.

«Небо открыто. Мы хотели бы таким образом подчеркнуть, что Таиланд остается одним из самых популярных туристических направлений в мире», — сказал генерал Прают на церемонии встречи туристов.

В аэропорту Утапао губернатор провинции Чонбури Таватчай Шритонг и представители Тайской администрации по туризму (ТАТ) встретили два рейса авиакомпании Azur Air, прибывших из Москвы и Новосибирска, и подарили прибывшим на них российским туристам сувениры.

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиу, в свою очередь, приветствовал более 700 иностранных туристов, прилетевших на остров из Великобритании, Индии и Южной Кореи.

Большинство прибытий иностранных туристов в этом году пришлись на вторую половину года, так как ковидные ограничения ослаблялись постепенно и были окончательно отменены 1 октября. Чаще всего Таиланд посещали туристы из Индии (почти 860 тыс.), Великобритании (385 тыс.). До конца года, по прогнозу ТАТ, в страну приедут более 310 тыс. российских туристов.

По оценкам ТАТ, 10 миллионов посетителей, прибывших в Таиланд, потратили около 500 млрд бат, или в среднем по 50 тыс. бат (90 тыс. рублей) на человека за поездку.

В 2023 году, как ожидается, Таиланд посетят 20 млн иностранных туристов. Это вдвое меньше, чем до пандемии коронавируса в 2019 году, когда страна приняла 40 млн иностранных туристов, в том числе почти 1,5 млн российских.