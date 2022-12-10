Двухэтажное деревянное здание расположено на Малом Знаменском переулке. По данным МЧС, утром в субботу произошло возгорание межэтажного перекрытия между вторым этажом и чердаком. Площадь пожара составила 50 кв.м, в ходе тушения пострадал один пожарный. В здании обрушились перекрытия над вторым этажом на площади 40 кв.м. К 10.16 пожар был ликвидирован.

По данным источника "Интерфакса" в экстренных службах, в качестве одной из основных версий пожара рассматривается неисправность электропроводки.

"Особняк усадьбы Лопухиных был закрыт на реконструкцию. Ему предстояло стать частью "музейного квартала". Однако в момент пожара работы в здании не производились. По предварительным данным, пожар мог быть спровоцирован коротким замыканием в электропроводке", — сказал собеседник агентства.

Усадебный комплекс был построен в конце XVII века отцом первой супруги Петра Великого Федором Лопухиным на территории Белого города. После Октябрьской революции усадьбу передали в ведение ВЧК, а в 1960-х годах в имении открылся филиал Музея Маркса и Энгельса.

В 1989 году усадьба была передана Международному центру Рерихов, в 1993 году там открылся Музей Рерихов. В 2015 году Росимущество признало усадьбу федеральной собственностью и передало комплекс в оперативное управление Музея Востока. В апреле 2017 года Центр Рерихов вынужден был освободить занимаемые им палаты Лопухиных. В 2018 году начал действовать новый общественно-культурный центр Рерихов, ставший филиалом Музея Востока.

В апреле 2019 года Музей Рериха переехал на ВДНХ, а усадьба Лопухиных была передана в пользование ГМИИ им. А.С.Пушкина. В 2020 году здание усадьбы признали нуждающимся в немедленной реставрации, к такому выводу пришла комиссия Союза музеев России. В настоящее время здание закрыто на реконструкцию.