Аэропорт Мамы является одним из сложнейших горных аэропортов России, он находится в каньоне реки Витим. Традиционно полеты туда выполняют самые опытные пилоты.

"Сегодня, 9 декабря, Росавиация опубликовала дополнение к Центральному сборнику аэронавигационной информации, в него внесен аэронавигационный паспорт и полная информация о влетах и посадках в аэропорту п. Мама самолетов Ан-24 и Ан-26", — говорится в сообщении.

Отсутствие данной информации не давало возможности авиакомпаниям выполнять полеты на таких самолетах в Маму. Ан-24 и Ан-26 — основной тип воздушных судов, которые выполняют полеты в данный труднодоступный район Иркутской области.

"Авиакомпания "Ангара", которая и осуществляла перевозку пассажиров по маршруту Иркутск — Мама — Иркутск, выполнит первый рейс в понедельник, 12 декабря. В субботу откроется продажа билетов", — цитирует пресс-служба Кобзева.

Как ранее сообщалось, с 1 декабря текущего года аэропорт поселка Мама не принимал самолеты Ан-24 и Ан-26. Причина — отсутствие аэронавигационного паспорта и полной информации о правилах взлета и посадки в аэропорту Мамы в Центральном сборнике Центра аэронавигационной информации, которым пользуются пилоты для выполнения полетов. Данную информацию в Росавиацию должен был предоставить оператор аэродрома Мамы, но он это сделал с ошибками.

Поселок Мама — административный центр Мамско-Чуйского района Иркутской области, труднодоступная территория, где основным видом транспортного сообщения является авиация. Продукты питания, технику и топливо доставляют летом на баржах по реке Витим, зимой — зимникам.