"Был на территории и внутри здания. Оно разрушается. По большому счету, оно требует полной реконструкции. То есть, сноса и нового строительства. Дважды мы вызывали собственника этого здания и проводили беседы. Было у него желание о восстановлении, он пытался подаваться на различные гранты, чтобы получить средства на восстановление здания. Но где-то что-то не сложилось, и денег он не получил никаких на сегодня", — сказал Устинов.

По его словам, старинное здание является памятником культуры местного значения. И потому муниципалитет уже получал представления от прокуратуры с требованием обеспечить его сохранность. Власти намерены найти способы это сделать, в том числе и за счет смены собственника.

"Ко мне приходили люди, которые были готовы выкупить остатки этого здания и вложить туда собственные средства. И я уверен, что мы приведем это здание в порядок, пусть это будет и не быстро", — добавил глава города.

Он также отметил, что дом Наполеона пользуется большой популярностью у туристов. Экскурсоводы и гиды постоянно водят к нему группы и отдельных туристов, рассказывают историю и легенды. Этому способствует мемориальная доска, установленная на здании.

По данным местных краеведов, этот дом был построен во Фридланде на Пульвер-штрассе не позднее XVIII века. Здание знаменито тем, что в нём в июне 1807 года, после сражения под Фридландом, останавливался Наполеон. В память об этом событии на северном фасаде в 2001 году была установлена памятная доска.

Считается, что этот объект, если будет восстановлен, сможет стать одним из мест притяжения туристов, интересующихся эпохой Наполеоновских войн. Помимо этого дома в Калининградской области немало мест и объектов, связанных с тем временем.