"Нас (посетило) около 7 миллионов туристов, про которых мы уже можем сказать. Что будет к концу года, как туристы сделают свой окончательный выбор в преддверии Нового года, мы на себя брать ответственность не будем, но надеемся, что это будет хороший показатель — плюс не менее миллиона человек", — сказала Гвичия.

Ранее сообщалось, что турпоток в Петербург превысил 7 млн человек к концу ноября, в то время как за весь 2021 год показатель составил чуть более 6 млн туристов.

В ноябре загрузка петербургских отелей составила не менее 60%. Траты туристов на поездку в Петербург в среднем выросли с 32 тыс. до 44 тыс. рублей на гостя, на 30% чаще туристы стали покупать билеты в музеи, театры и на выставки, на 26% увеличились траты в кафе и ресторанах.