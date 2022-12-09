Во время подборки фрагментов живописи в единое изображение оказалось, что у всех ликов церкви Благовещения голубые глаза.

"Прямо сине-голубые! Такого мы еще не встречали. Уникальный случай для XII века, обычно — черные", — приводятся в сообщении слова реставраторов.

Работы над фресками ведутся четвертый год. Археологам удалось извлечь из-под завалов не более 2% фрагментов живописи храма, представляющих интерес для исследователей.

"Еще раньше обнаружилось, что в росписи храма было огромное количество надписей на кириллице и глаголице. Богатейший материал вызвал настоящий восторг у филологов", — добавили в пресс-службе.

На данный момент расшифровано более 150 кириллических надписей и порядка 20 глаголических.

Отмечается, что в истории не сохранилось никаких фотографий и материалов о церкви Благовещения на Городище, поскольку памятник погиб еще в XIV веке.

На его месте была построена новая церковь, разрушенная уже в годы Великой Отечественной войны. Максимально сохраненные подлинные элементы и архитектурные особенности обоих храмов представлены в музеефицированном памятнике на Рюриковом городище.