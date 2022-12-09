Выставка создана сотрудниками яснополянского музея. В основе экспозиции четыре тематических блока: "Военный кабинет", "Кабинеты яснополянского дома", "Кабинет хамовнического дома", "Зелёный кабинет".

"На выставке представлены 63 предмета, воссоздающие атмосферу, в которой Толстой написал свои бессмертные произведения. Посетители смогут увидеть, в какой обстановке эти тексты создавались, какие вещи окружали писателя в момент создания таких великих романов как "Война и мир", "Анна Каренина", "Воскресение" и другие", — отметил представитель музея.

Передать эту атмосферу позволяют копии личных вещей писателя, предметов, служивших ему спутниками в творческом труде, фотографий Льва Николаевича и членов его семьи, издания романов, повестей и статей, созданных Толстым.

Работа выставки продлится до 31 января 2023 года.

Государственный музей-усадьба "Ясная Поляна" открыт в 1921 году в родовом имении Льва Толстого под Тулой, где прошла большая часть жизни писателя и где он был похоронен в 1910 году.

В доме начальника железнодорожной станции Астапово (ныне Липецкая область) Толстой провел последние семь дней жизни, где умер 7 (20 ноября). Сейчас здесь расположен мемориальный музей памяти Л. Н. Толстого.