"Рад приветствовать на брянской земле делегацию московских художников! В международный день художника в Брянске открылся уникальный выставочный проект "Декоративное искусство Москвы" (...) Хочу отметить, что такое разнообразие современного декоративного искусства в нашем художественном музее экспонируется впервые", — написал Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, выставка посвящена темам веры, надежды и любви.

"Каждый экспонат — результат ручного труда, уникальный и неповторимый, хранящий тепло рук мастера, отражение его мыслей", — написал он.

По данным пресс-службы областного правительства, в экспозиции представлены работы свыше 60 авторов. На выставке можно будет увидеть картины как молодых художников, начинающих свой творческий путь в искусстве, так и признанных мастеров декоративного искусства Москвы и России.

Выставка продлится до 15 января 2023 года.