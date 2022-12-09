"Здесь разместили гамаки, соорудили площадку из декоративного декинга, установили лежаки. На набережной появился деревянный спуск к воде, который оборудовали встроенными в ограждение светильниками. Неподалеку от новой зоны по просьбам горожан построили кинологическую площадку, которая стала первой в Петроградском районе", — говорится в сообщении.

Таким образом был завершен четвертый этап благоустройства набережной.

Основное зеленое пространство, на котором любят загорать местные жители, сохранили: летом вокруг него появится газон, который засеяли луговыми травами, там же высадили кусты, соорудили площадки для отдыха и установили скамейки в виде рыб.

В 2023 году планируется привести в порядок участок от Барочного до Карповского моста.

Обновление набережной Карповки началось в 2019 году, с тех пор здесь устроили амфитеатр, качели, детскую игровую зону, спуски к воде с шезлонгами, напротив Ботанического сада появился прогулочный маршрут с зонами отдыха у воды.

Работы ведутся в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды", части национального проекта "Жилье и городская среда".