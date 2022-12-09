"Утром ситуация с электроснабжением в округе стабилизировалась, оставались точечные моменты над которым специалисты продолжали работать", — написал глава Предгорного округа Ставрополья, входящего в Кавминводы, Николай Бондаренко в своем телеграм-канале в пятницу.

Однако, по его словам, в некоторых населенных пунктах вновь происходит отключение электроэнергии по разным причинам.

В частности, в поселках Санамер из-за налипшего льда обломился столб, Горном упало дерево и оборвало провода.

"На линиях электропередачи по южной части округа все также продолжается обледенение, специалисты не прекращают свою работу и не прекратят, пока во все дома не будет подан ресурс. Все проблемные вопросы держу на личном контроле", — отметил Бондаренко.

Он также уточнил, что есть перебои с водоснабжением. Вся информация направлена в водоканал, будет осуществлен подвоз воды.

Накануне глава Ставрополья Владимир Владимиров сообщал в своем телеграм-канале, что в декабре жители Ставрополя, городов Кавказских Минеральных Вод, Кировского и Кочубеевского округов столкнулись с аварийными отключениями электричества из-за экстремального оледенения проводов.

Ветер и влажный воздух спровоцировали появление на проводах и столбах тяжелых ледяных глыб. Аварийные бригады устраняют обрывы, работая в круглосуточном режиме.

Губернатор также добавил, что в регионе работают над формированием дополнительных резервов для оперативного реагирования и устранения ущерба от стихии.