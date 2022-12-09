"На стыке календарных осени и зимы в небе над кордоном "Килтасин" заповедника Болоньский сотрудник отдела охраны окружающей среды заметил необычное сияние — три солнца", — говорится в сообщении.

Отмечается, что зафиксированное явление называется солнечное гало — вторичное свечение вокруг источника света, как правило, имеющее форму круга, кольца, дуги. Гало появляется из-за преломления лучей небесного светила через кристаллики льда в атмосфере.

Наиболее часто видимое гало — 22-градусный круг. Оно и было снято инспектором заповедника.

Наблюдать гало возможно только в холодную погоду.