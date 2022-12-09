За 2021 год было обслужено 187,5 тыс. пассажиров. Таким образом, по итогам года пассажиропоток может вырасти как минимум на 12%.

"В 2023 году ожидается сравнимый с 2022 годом пассажиропоток", — отметил собеседник агентства.

Согласно расписанию на сайте аэропорта, из Надыма выполняются рейсы в Москву (аэропорты "Домодедово" и "Внуково"), Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень, Уфу, Краснодар, Сочи и Симферополь. Полеты осуществляют три авиакомпании: "Ямал", S7, "Газпром авиа".

"Открытие новых направлений обсуждается", — добавил представитель аэропорта.

Надымский аэропорт работает с 1969 года, принимает все виды самолетов, включая тяжелые авиалайнеры. 100% АО "Надымское авиапредприятие" принадлежит департаменту имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа.