"В ближайшем обозримом будущем (новый волны коронавируса — ИФ) не будет, потому что пока у нас "омикрон". Когда он сменится, и сменится ли, кстати, тоже не факт, возможно возвращение ситуации (с массовой заболеваемостью — ИФ). Сейчас ни один научный институт не построит прогноз точнее, поскольку не так долго мы живем с этим "ковидом", чтобы так же хорошо его знать, как знаем грипп", — сказала она на пресс-конференции в пятницу.

Она добавила, что на сегодняшний день информации о смене штамма коронавируса в связи с ростом заболеваемости в Китае не поступало.

"По Китаю у нас в настоящее время нет никаких заявлений либо прогнозов, что "омикрон" ушел и на его смену пришел какой-то другой вариант. У нас сейчас нет глобальной смены штамма, которая бы говорила — ну все ждите, огромная заболеваемость возвращается. Таких предпосылок нет", — пояснила эпидемиолог.

Также, по данным Софейковой, все отправленные на лабораторное исследования биологические материалы пациентов из Челябинской области подтверждают циркуляцию "омикрона" в регионе.

"Мы по-прежнему собираем на своей территории материалы и отправляем их на типирование. И, по прежнему, нам говорят, что это все равно "омикрон", — уточнила эпидемиолог.

В то же время, по ее словам, активность вакцинации населения с приходом "омикрона" значительно снизилась, но полностью отказываться от нее нельзя.

"Мы говорим, что вакцины, которые у нас есть, тот же самый "Спутник V", продолжают быть эффективными и от "омикрона". Не так, как от предыдущей "дельты", когда было 90% эффективности. Сейчас у нас точной цифры нет, предположительно, она в два раза меньше. Но люди, которые находятся в группе риска, все равно должны прививаться", — заявила эпидемиолог.

По данным челябинского Минздрава, в области ежесуточно регистрируется 90-100 новых случаев COVID-19, продолжают лечение более 1,3 тыс. человек.