"На третьем этаже отеля Çırağan Palace Kempinski Istanbul 5*, расположенного на улице Чираган, вспыхнул пожар. На месте работают несколько бригад экстренных служб, сейчас огонь взят под контроль. Постояльцев, проживающих в этом крыле в гостинице, эвакуировали. Улица, на которой располагается отель, временно закрыта для движения", — пишет газета.

Как отмечает издание, возгорание началось в той части отеля, где проводится ремонт. Пострадали три гражданина Турции, все они сотрудники гостиницы. Двоим из них не понадобилась медицинская помощь, одному потребовалась введение антидота после отравления угарным газом.