Самолет в пятницу прибыл в аэропорт Pudong International Airport и уже совершил первый короткий полет — в аэропорт города Хунцяо, сообщает агентство Bloomberg.

C919 — первый узкофюзеляжный авиалайнер, созданный в Китае. Управление гражданской авиации Китая (CAAC) лицензировало этот самолет в конце ноября, что позволило Comac запустить его массовое производство.

China Eastern Airlines должна получить от Comac в общей сложности пять самолетов C919 до конца 2023 года.

Коммерческие полеты C919, как ожидается, начнутся весной 2023 года.

В ноябре Comac получила заказы на поставку 300 авиалайнеров. До этого в ее портфеле были заказы на 815 самолетов, преимущественно от китайских авиаперевозчиков.

C919 совершил свой первый полет в 2017 году. В конце сентября текущего года воздушное судно получило сертификат типа, который свидетельствует о том, что конструкция самолета соответствует стандартам летной годности и экологическим требованиям.